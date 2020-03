Piazza Affari apre in forte rialzo (+4,5%) grazie al Quantitative Easing da 750 miliardi di euro della Bce

(PRIMAPRESS) - MILANO - Come era prevedibile le misure straordinarie messe in campo della Bce con i 750 miliardi di euro finalizzati al contrasto dei danni all'economia globale per effetto dell’emergenza sanitaria, diventa un corroborante per le Borse. Piazza Affari ha aperto in forte rialzo e nella prima fase della seduta è arrivata a guadagnare il 4,5%. Buona apertura e andamento positivo per tutte le altre europee che incassano guadagni. Precipita lo spread Btp/Bund all'avvio dei mercati. Il differenziale, che ieri ha chiuso a 267 punti, ha segnato 180punti,con rendimento all'1,5%. - (PRIMAPRESS)