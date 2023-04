Oroarezzo 2023: dal 13 al 16 maggio la città toscana diventa la capitale della arte orafa

(PRIMAPRESS) - AREZZO - Dal 13 al 16 maggio Arezzo diventa la capitale gold dell'Italia con la manifestazione fieristica Oroarezzo 2023, organizzata da Italian Exhibition Group dedicata alle eccellenze della manifattura orafa, argentiera e gioielliera Made in Italy, in programma ad Arezzo Fiere e Congressi dal 13 al 16 maggio. Giunto alla 42ª edizione, il salone si prepara ad accogliere i top player del settore e visitatori dall’Italia e dall’estero per un appuntamento che si rinnova all’insegna del business.

Cresce la presenza di compratori internazionali selezionati: sono oltre 350 i buyer ospitati in arrivo ad Arezzo da 45 Paesiesteri tra i principali mercati di sbocco del settore orafo-gioielliero italiano, con una forte presenza anche di retailer provenienti da Nord a Sud della penisola. Si moltiplicano dunque le occasioni di business, grazie all’ascolto attento del mercato e ad un programma potenziato di incoming in collaborazione con ICE e Maeci. Con la collaborazione della Camera di Commercio Arezzo-Siena, Arezzo Fiere e Congressi, Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo e Regione Toscana. - (PRIMAPRESS)