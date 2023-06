Noleggio auto: Drivalia potenzia l'offerta in Puglia per l'estate con la EVO 3, il city-suv di DR

(PRIMAPRESS) - TORINO - Le previsioni della mobilità turistica 2023 in Italia mostrano una curva di netta crescita e alcune regioni più di altre saranno prese d'assalto. Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank ha ampliato, in vista della maggiore domanda estiva, la propria flotta di vetture a noleggio con le 300 EVO 3, il City Suv del Gruppo DR, compatto ma spazioso, spinto da un motore 1.5 bifuel che, combinando le alimentazioni benzina e GPL, consente una lunga autonomia di percorrenza a bassi consumi. Una delle regioni in testa alla classifica degli arrivi turistici è la Puglia (+8,5% turismo interno e 11% estero) ed è lì che si è concentrato l'ampliamento della flotta di Drivalia con l'obiettivo anche di affiancare, con la scelta delle vetture EVO3, l'espansione dell'azienda di Isernia, DR. - (PRIMAPRESS)