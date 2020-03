Moody's declassa il titolo Lufthansa a 24 ore dalla pubblicazione dei dati annuali 2019 prima del coronavirus

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Moody’s declassa il titolo di Lufthansa. Il rating dei suoi strumenti creditizi è stato abbassato a Ba1 da Baa3. Nei giorni scorsi il vettore aveva annunciato la messa a terra dei due terzi della sua flotta di 800 aerei e la drastica riduzione dei voli fino al 90% della propria capacità per i collegamenti a lungo raggio. In Europa, invece, il gruppo garantirà solamente il 20% della capacità dei posti: solo un collegamento su ogni dieci dei voli programmati su lungo raggio e uno su cinque su quelli sulle tratte brevi e medie.

La valutazione della società di reating newyorkes risulta come uno sgambetto alla compagnia aerea tedesca che domani pubblicherà i dati di annuali 2019 (risultati che si riferiscono allo scorso anno quindi prima della crisi coronavirus) ed ha già proposto agli investitori di non distribuire il dividendo come misura straordinaria per rispondere alla crisi.