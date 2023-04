Mef: si alza il saldo del settore statale che passa 31.900 mln a marzo 2023. Nel 2022 è stato di 24 mln

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministero dell'economia e delle finanze comunica che nel mese di marzo 2023 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 31.900 milioni. Il mese di marzo 2022 si era chiuso con un fabbisogno di 24.753 milioni. Gli incassi complessivi, si precisa nella nota, hanno fatto registrare una flessione degli introiti tramite F24, ascrivibile all'aumento delle compensazioni per i crediti agevolati, parzialmente attenuato dall'aumento dei versamenti tributari e contributivi. - (PRIMAPRESS)