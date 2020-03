Le Filippine chiudono gli scambi della Borsa "fino a nuovo avviso". E' la prima Piazza Affari nel mondo a prendere l'iniziativa

(PRIMAPRESS) - MANILA - Il coronavirus fa chiudere gli scambi della Borsa delle Filippine "fino a nuovo avviso”. Eè la prima piazza d'affari al mondo a compiere tale azione per l'epidemia da coronavirus. Ieri il presidente filippino Duterte ha ordinato ai 55 milioni di residenti di Luzon, isola più grande dell'arcipelago in cui si trova la capitale Manila, di restare chiusi in casa per un mese. Le persone positive al virus nel Paese sono 142; 12 i morti. Il governo ha annunciato un piano per 27,1 mld di pesos ( 475mln di euro) destinati agli ospedali e a sostegno dell'economia. - (PRIMAPRESS)