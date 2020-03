La guerra del petrolio tra Russia ed Arabia Saudita fa schizzare la produzione a +7,97% con il costo al barile di 33,61 dollari

(PRIMAPRESS) - MILANO - Non si sa se la guerra del petrolio tra Russia e Arabia Saudita avrà ricadute vantaggiose per il prezzo del carburante alla pompa ma intanto questa mattina qualcosa è cambiato dopo il tracollo dei giorni scorsi per il mancato accordo all’Opec. Il greggio è rimbalzato per effetto della politica dei prezzi avviata dall'Arabia Saudita che ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi. Al Nymex, il principale mercato mondiale per futures ed options sui prodotti energetici, il barile sale del 7,97%, a 33,61 dollari, mentre il brent guadagna l'8,47%, a 37,27 dollari. - (PRIMAPRESS)