La frase di Christine Lagarde (Bce) che ha fatto precipitare le borse e irritare Mattarella

FRANCOFORTE - Perché la conferenza stampa di ieri pomeriggio della presidente della Banca Centrale Europea (Bce), Christine Lagarde ha prodotto un effetto terremoto nelle borse mandato letteralmente a picco quella di Milano e generando irritazione persino nell'abbottonato presidente della Republica Sergio Mattarella? C'è una frase, in particolare, pronunciata dalla Lagarde che ha creato lo scompiglio: "Non siamo qui per chiudere gli spread". Tanto è bastato per mettere in panico i mercati. Questa mattina tutti i giornali riportano la frase infelice della Lagarde che nonostante abbia tentato di recuperare dicendo di essere "impegnata ad evitare frammentazioni in un momento difficile dell'area euro" non è riuscita a scrollarsi di dosso la frase infelice e le inevitabili reazioni in una parte dell'UE ma sopratutto in Italia mettendo d'accordo maggioranza ed opposizioni. Persino Mattarella, come dicevamo, ha voluto mandare un segnale che in una nota ha scritto: "L'Italia sta attraversando una condizione difficile e si attende iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione".

Durante il suo discorso, Lagarde ha aperto a nuove aste di liquidità dedicate soprattutto alle piccole e medie imprese. Per evitare lo shock – ha proseguito la presidente – è necessario che siano i governi nazionali ad agire immediatamente attraverso misure di bilancio "ambiziose". Infine, come previsto, non verranno toccati i tassi. E questa è già una buona notizia.