Italia-Qatar, Toschi (Ambasciatore Doha): “Un interscambio commerciale da 8 miliardi di euro”

QATAR - L'interscambio commerciale Italia-Qatar ha raggiunto nel 2022 il livello record di quasi 8 miliardi di euro, registrando un incremento di oltre il 141% rispetto al 2021. Un dato confermato e migliorato dai dati dei primi mesi del 2023. Il dato è stato comunicato dall'Ambasciatore italiano di Doha, Paolo Toschi nel corso della celebrazioni della Festa della Repubblica a Doha. alla presenza del Ministro del Commercio e dell'Industria Sceicco Mohammed Bin Hamad Bin Qassim Al-Abdullah Al-Thani.

"In particolare, le esportazioni italiane verso l'Emirato del Golfo hanno visto nel 2022 un aumento di oltre il 54%, grazie al quale il nostro Paese ha rafforzato la propria posizione nella graduatoria dei paesi fornitori del Qatar, guadagnandosi il quarto posto su scala globale, nonché il primo tra i mercati europei. Navi e imbarcazioni, sistemi per la difesa, macchinari, apparecchiature elettroniche, moda e alimentari compongono la struttura delle vendite italiane in Qatar, mentre da Doha l'Italia acquista principalmente gas naturale e prodotti chimici".