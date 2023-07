Istat: retribuzioni cresciute dell'1% su giugno e del 3,1 su 2022 ma con inflazione al 5,6%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre l'acceso dibattito parlamentare sul salario minimo sembra prendersi una pausa estiva, i dati Istat registrano una crescita delle retribuzioni con un rallentamento dell' inflazione, ma nei primi 6 mesi dell'anno i salari perdono 6 punti in potere d'acquisto. Lo segnala l'Istat. A giugno, le retribuzioni sono cresciute dell'1% sul mese precedente e del 3,1% su giugno 2022. L'aumento tendenziale è stato del 3,9% nell'industria, +1,6% nei servizi privati, e +4,4% per la pubblica amministrazione. L'aumento dei prezzi a giugno, su base annua, è del 6,4%, mentre l'inflazione acquisita per l'anno è al 5,6%. - (PRIMAPRESS)