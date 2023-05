Istat: la produzione auto segna un balzo in avanzi del 17,4% a Marzo 2023. E' il settore economico con maggiore crescita

(PRIMAPRESS) - ROMA - A marzo, la produzione di auto in Italia segna un balzo pari al 17,4% su febbraio e del 35,8% su marzo 2022 (dati corretti dagli effetti di calenda- rio). Lo comunica l'Istat. Il dato tendenziale è il maggiore da quasi 2 anni, cioè da giugno 2021, nel pieno della ripresa post-pandemica: allora si era registrata una crescita del 39,1% rispetto a giugno 2020. Anche il dato trimestrale è in espansione: +2,2%.La fabbricazione di mezzi di trasporto è il settore economico in maggiore crescita su base annua. - (PRIMAPRESS)