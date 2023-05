Investimenti: il Gruppo Campari colloca un’obbligazione da 300 mln di euro con scadenza 18 maggio 2030

(PRIMAPRESS) - MILANO - Davide Campari-Milano ha collocato con successo un’emissione obbligazionaria senza rating di durata pari a 7 anni a tasso fisso da €300 milioni riservata ai soli investitori istituzionali. L’offerta riguarda una obbligazione che ha un importo nominale pari a €300 milioni e scadenza il 18 maggio 2030 e paga una cedola fissa annuale del 4,71%. Le obbligazioni verranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del principal.

La risposta, come sottolineano dal management del gruppi, è stata molto positiva tra gli investitori sia domestici sia internazionali. Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione dell’obbligazione presso il segmento professionale dell’ExtraMOT una multilateral trading facility organizzata e gestita da Borsa Italiana S.p.A.. Si prevede che il regolamento di pagamento dell’obbligazione avverrà indicativamente il 18 maggio 2023.

I proventi dell’emissione verranno utilizzati dal Gruppo per scopi aziendali in generale. Con questa transazione, che segue le nuove linee di credito annunciate lo scorso 5 maggio, Davide Campari-Milano intende ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando di condizioni di mercato favorevoli. - (PRIMAPRESS)