Innovation Tecnology: la londinese Capco apre al mercato italiano con una divisione affidata a Paolo La Torre

(PRIMAPRESS) - LONDRA- MILANO – Capco, società di consulenza direzione e di servizi nel attore dell'Innovation Tecnology, con base a Londra, apre al mercato italiano con il lancio di The Capital Markets Company Italy Srl (“Capco Italy”). L’operazione rientra nella strategia d’espansione della società.

Capco Italy, avrà sede in Milano e supporterà banche, compagnie di assicurazione e gli altri operatori del mercato dei servizi finanziari nelle trasformazioni richieste dalla rapida evoluzione dello scenario competitivo. La nuova società beneficerà dell’esperienza che Capco ha costruito in 25 anni collaborando con le più grandi società mondiali di servizi finanziari. La valorizzazione delle esperienze ha permesso a Capco, che ha sede a Londra, di espandersi fino a raggiungere oltre 7.000 dipendenti e 37 sedi in tutto il mondo. Il lancio di Capco Italy segue la recente apertura di un ufficio a Dubai (Emirati Arabi Uniti).

Capco metterà a disposizione dei clienti italiani la profonda conoscenza delle sfide e delle opportunità che le imprese di servizi finanziari sono chiamate ad affrontare, un’offerta di servizi distintiva e il patrimonio di esperienze costruito nel mercato dei servizi finanziari e assicurativi.

Capco Italy sarà guidata da Paolo La Torre, Managing Partner. Paolo ha oltre venti anni di esperienza nella consulenza direzionale e nelle società che operano nelle soluzioni tecnologiche e nel digital engagement. Ha collaborato con numerose società italiane di servizi finanziari per lo sviluppo di prodotti e del business occupandosi di strategia digitale, tecnologia, data analytics, monetica e sistemi di pagamento, Customer Relationship Management (CRM). Paolo riporterà a Owen Jelf, Managing Partner di Capco per l’Europa Centrale. "La nuova attività in Italia testimonia la nostra volontà di estendere a nuovi clienti e mercati l’offerta distintiva e collaudata di consulenza e tecnologia di Capco e la sua cultura. Ha detto Lance Levy, Ceo di Capco - Ci consideriamo una società innovativa, focalizzata sulle peculiarità delle imprese clienti e su servizi che abilitano la trasformazione aziendale. Il mercato italiano dei servizi finanziari è ricco di operatori qualificati: desideriamo confrontarci con loro su idee e soluzioni mettendo a loro disposizione creatività e spirito imprenditoriale”. Owen Jelf, Managing Partner Central Europe di Capco, ha dichiarato: “Il mercato italiano dei servizi finanziari è estremamente vivace e competitivo con operatori impegnati ad attuare mosse strategiche coraggiose per rafforzare l’offerta ai clienti. Digitalizzazione, efficienza e innovazione sono le priorità per creare i prodotti e le esperienze dei clienti di domani. In queste aree Capco ha un’esperienza globale e profonda, sostenuta da una mentalità dirompente, che crediamo possa portare un valore reale alle istituzioni finanziarie in vista del loro posizionamento per il successo futuro”. "Le società italiane di servizi finanziari - ha sottolineato Paolo La Torre, Managing Partner di Capco Italia investiranno nei prossimi tre-quattro anni risorse rilevanti per aggiornare le infrastrutture tecnologiche. Le crescenti aspettative dei clienti e la concorrenza dei nuovi operatori, a cominciare dalle fintech, rendono l’innovazione digitale una priorità per gli operatori. Capco è ben posizionata per affiancarli, grazie all’esperienza nel ridurre la complessità, fornire soluzioni su misura e costruire con i clienti relazioni di lunga durata”. - (PRIMAPRESS)