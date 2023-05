Inflazione, Lagarde: “Se aumentano i tassi d’interesse, depositi ed interessi dovrebbero essere retribuiti di più”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - "Non abbiamo alternative, l'unico strumento per affrontare un'inflazione troppo alta sono i tassi di interesse. Ma se questi aumentano i depositi ed i risparmi dei cittadini dovrebbero essere remunerati di più". Così la presidente Bce,Lagarde in una intervista. "Serve un dialogo tra banche e clientela-ha proseguito-sono i più fragili a pagare il prezzo più alto dell'inflazione, noi la vogliamo riportare prima possibile al 2% e tenerla lì in modo che quando le persone vanno a fare la spesa non debbano pagare sempre di più". - (PRIMAPRESS)