Immobiliare: Alberico Radice Fossati entra con la posizione di Head of Capital Markets di Jll Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - JLL, società di servizi professionali nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare, rafforza la propria strategia di crescita con l’ingresso di Alberico Radice Fossati in qualità di Head of Capital Markets di JLL Italia. Alberico Fossati negli ultimi 9 anni, ha ricoperto il ruolo di Head of Transactions in CBRE Investment Management, investendo in Italia oltre 1 miliardo di euro in asset dei settori Residential, Logistics, Retail e Office. Prima dell’ingresso in CBREIM, Radice Fossati ha ricoperto il ruolo di Director Real Estate Advisory in Deloitte e, precedentemente, ha rivestito la carica di Acquisition Manager in ING Real Estate Investment Management e di Asset Manager in Generali.

Fossati lavorerà in sinergia con tutte le business line di JLL, in Italia e all’estero, garantendo così la massima integrazione di strategie e servizi, con l’obiettivo di portare sul mercato un’offerta sempre più completa, che accompagni l’intero ciclo di vita dell’immobile e sia in grado di rispondere alle nuove esigenze degli investitori. - (PRIMAPRESS)