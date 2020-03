Il Gruppo Campari conferma il trasferimento della sede legale in Olanda. Il 27 marzo è convocata l'Assemblea degli azionisti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Gruppo Campari conferma la sua decisione di di spostare la sede legale dall’Italia all’Olanda come già aveva preannunciato il 18 febbraio scorso.

In un comunicato della Davide Campari-Milano Spa, si legge che l’operazione verrà sottoposta all’assemblea degli azionisti prevista per il 27 marzo 2020 ed ha assunto iniziative per neutralizzare i possibili impatti negativi derivanti dall'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non approvassero l’operazione.

“Per gli effetti significativamente negativi conseguenti alla pandemia del Coronavirus - si legge nella nota - il prezzo corrente delle azioni Campari è attualmente inferiore in misura rilevante rispetto al prezzo di recesso di €8,376, alcuni investitori potrebbero essere indotti a esercitare il proprio diritto di recesso al solo fine di trarre un vantaggio opportunistico dalle attuali condizioni di mercato. Inoltre, a prescindere dal numero complessivo dei recessi che saranno effettivamente esercitati, è comunque probabile che il relativo costo a carico della Società risulterà significativamente superiore rispetto a quanto non fosse ragionevolmente prevedibile. Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, se è nell’interesse della Società il completamento dell’Operazione, è altresì nell’interesse della Società dare agli azionisti il diritto ex post di revocarla una volta che l’ammontare dell’esborso atteso in relazione ai diritti di recesso effettivamente esercitati sarà noto e ciò anche per l'ipotesi in cui l’ammontare effettivo dei recessi dovesse essere al di sotto dell’esborso massimo pagabile dalla Società (ovvero €150 milioni, importo il cui mancato superamento è condizione sospensiva dell’Operazione e che va ad aggiungersi agli €76,5 milioni quale controvalore delle azioni che, prima della pandemia del Coronavirus, l’azionista di controllo Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions, si era impegnato a comprare dagli azionisti che avessero esercitato il recesso).

A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare un’ulteriore assemblea straordinaria degli azionisti entro il 30 giugno 2020 per approvare, nel caso in cui gli azionisti lo ritenessero opportuno alla luce dell’ammontare effettivo dei recessi, la revoca della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 27 Marzo che approvi l’Operazione, evitando così il pagamento del prezzo di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso, le cui relative azioni saranno comunque bloccate dall’esercizio del recesso e sino alla Nuova Assemblea Straordinaria convocata entro il 30 giugno 2020 (nel caso in cui la Nuova Assemblea Straordinaria revocasse l’Operazione) o per un periodo di 180 giorni (nel caso in cui l’Operazione non fosse cancellata e la procedura di recesso fosse completata). - (PRIMAPRESS)