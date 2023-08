Heineken lascia la produzione di birra in Russia e cede ad 1 euro gli impianti ad Arnest

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il gruppo Heineken lascia la Russia come conseguenza della guerra in Ucraina. La vendita è stata formalizzata di tutte le sue attività in Russia avviata dopo l'invasione russa in Ucraina. La cessione alla russa Arnest, annuncia il gruppo olandese, è avvenuta alla cifra simbolica di un euro. Heineken, secondo produttore di birra al mondo, stima perdite per 300 milioni di euro. Sette birrifici in Russia e 1.800 i di- pendenti. Il gruppo Arnest possiede un' importante attività di confezionamento di lattine ed è il maggiore produttore russo di aerosol. - (PRIMAPRESS)