Gruppo Davide Campari: approvato il bilancio 2022 e distribuito il dividendo di 67,4 milioni di euro

Garavoglia, Presidente Campari

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - L’Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano ha approvato il bilancio annuale al 31 dicembre 2022. Deliberata anche la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2022 pari a €0,06 per azione (al lordo delle ritenute di legge applicabili), in linea con l’anno precedente. A scopo informativo, il dividendo complessivo distribuito sulla base delle azioni in circolazione alla data dell’Assemblea, con esclusione di quelle detenute dalla Società, risulta pari a €67,4 milioni; e gli utili rinviati risultano pari a € 448,6 milioni. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 26 aprile 2023.

L’Assemblea ha anche approvato un nuovo piano di stock option non riguardante gli amministratori della Società). Agli organi competenti è stata conferita l’autorizzazione ad attuare il piano entro il 30 giugno 2024. I dettagli del piano sono disponibili nel documento informativo ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF pubblicato sul sito di Campari Group. Il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera all’acquisto di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione con futura assegnazione per il management del Gruppo, secondo i limiti previsti. L’autorizzazione avrà efficacia sino al 13 ottobre 2024. L’acquisto potrà avvenire a un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni interessate e un prezzo massimo pari a un importo superiore del 10% rispetto al prezzo di apertura nel giorno di acquisto delle azioni. Infine è stata confermata la nomina di EY quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023-2027 ai sensi della legge olandese. - (PRIMAPRESS)