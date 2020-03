Gruppo Campari: precisazioni sul trasferimento della sede legale in previsione della prossima assemblea

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per la procedura di trasferimento già annunciata della sede legale del gruppo Davide Campari da quartier generale di Milano a quella olandese, aggiunge una precisazione: “Al fine di contenere la perdita potenziale derivante dalla liquidazione delle azioni recedute, e dunque il costo dell’Operazione, e nel migliore interesse della Società e dei suoi azionisti, il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai propri azionisti, che verranno convocati per la Nuova Assemblea Straordinaria entro il 30 giugno 2020, di revocare la delibera dell’Assemblea Straordinaria del 27 Marzo (se approvata) sul trasferimento della sede legale della Società, nel caso in cui le azioni oggetto di recesso non fossero di importo trascurabile”.

Inoltre nella nota diffusa oggi 19 marzo si legge ancora: “Nelle attuali condizioni di mercato, che stanno generando un significativo sconto nel prezzo corrente dell’azione rispetto al prezzo di recesso di € 8,376, un livello accettabile di azioni recedute viene identificato nell’intorno di 3 milioni di azioni, che corrisponde a un numero significativamente inferiore all'importo massimo pagabile di €150 milioni”.

Il Gruppo Campari ribadisce che l'Operazione costituisce uno dei pilastri della strategia di lungo termine del Gruppo e non dovrebbe avere un impatto sugli azionisti di lungo termine che supportano l’Operazione “e premiare, allo stesso tempo, gli investitori che non la supportano”.

Alla luce di ciò, non vi è alcuna urgenza di completare l'Operazione poiché, come già chiarito con la comunicazione del 16 marzo 2020, nel caso in cui non potesse essere per qualsiasi motivo completata (incluso il caso in cui la delibera dell’Assemblea del 27 Marzo che approvi l’Operazione venisse revocata dalla Nuova Assemblea Straordinaria), la stessa sarà nuovamente sottoposta all’approvazione degli azionisti, non appena le condizioni di mercato e il prezzo delle azioni si siano stabilizzate e non siano più negativamente influenzate dalle attuali condizioni straordinarie. - (PRIMAPRESS)