Gruppo Campari: convertite oltre 594 milioni di azioni dell’ azionista di maggioranza per premiare gli investimenti esterni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Gruppo Campari ha comunicato di aver concluso la conversione di 594.021.404 Azioni a Voto Speciale A in mano all'azionista di maggioranza Lagfin S.C.A. Société en Commandite par Actions (Lagfin) e da altri azionisti in altrettante Azioni a Voto Speciale B, una ‘Conversione Loyal in conformità al meccanismo di voto speciale approvato dall’Assemblea degli azionisti in data 27 marzo 2020

"Il Meccanismo di Voto Speciale - spiega il management del Gruppo - è stato introdotto con l’obiettivo di incoraggiare una struttura di capitale più favorevole alla strategia di crescita a lungo termine di Campari, ossia la crescita organica combinata con la crescita per linee esterne, e di premiare un azionariato con un orizzonte di investimento a lungo termine. In particolare, il Meccanismo di Voto Speciale attribuisce agli azionisti iscritti nel registro loyalty, che abbiano maturato un holding period ininterrotto di 5 anni, di esprimere 5 voti per ciascuna azione ordinaria Campari detenuta. Ciascuna Azione a Voto Speciale B è munita di 4 diritti di voto che, congiuntamente al singolo diritto di voto dell’azione ordinaria Campari a cui è associata, consente agli azionisti loyal di esprimere 5 diritti di voto". - (PRIMAPRESS)