Eurobond e Fondo Salva Stati da 500 mld la richiesta finora inascoltata del premier Conte

Il premier Giuseppe Conte sceglie un'intervista sul Financial Times, per chiedere l'attivazione del Fondo salva-stati e della sua potenza da 500mld per l'emergenza coronavirus. Occorre "aprire una linea di credito dell'Esm (European Stability Mechanism) per tutti gli Stati membri, in modo da aiutarli a combattere le conseguenze dell'epidemia di Covid sulla base della condizione della piena responsabilità da parte di ciascun Paese membro sul modo in cui vengono spese le risorse". Una richiesta, quella di conte, che segue, quella del "coronabond" lanciata già nei giorni scorsi ma apparentemente caduta nel vuoto presso i paesi membri del Nord Europa. Conte vede "uno strumento unico di debito europeo" ma che tuttavia andrebbe sollecitato con forza all'Eurogruppo ma non senza aver creato una solida cordata di paesi pronti a sostenerla.