Economia: il BTP valore appena lanciato corre e supera i due miliardi di sottoscrizioni

(PRIMAPRESS) - MILANO - Lanciato oggi il Btp Valore e già corre. Il nuovo titolo riservato ai piccoli risparmiatori in poco ore ha già sottoscritto oltre 2 miliardi di euro. Iniziata oggi, l'emissione si concluderà il prossimo venerdì se la chiusura non verrà anticipata. Garantiti tassi cedolari minimi al 3,25% per il primo e per il secondo anno, e al 4% per il terzo e quarto. Previsto anche un premio extra finale di fedeltà dello 0,5% del capitale. - (PRIMAPRESS)