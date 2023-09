Credit Network & Finance ottiene il giudizio “Above Average” di Standard & Poor’s

(PRIMAPRESS) - MILANO - La società di servizi di recuperi crediti sul territorio nazionale, Credit Network & Finance, ha ottenuto la valutazione “Above Average” cioè la valutazione “sopra la media” di Standard & Poor’s Global Ratings per l’attività di special servicer di prestiti e crediti al consumo.

Il giudizio - come si legge in una nota diffusa dalla società - premia crescita, visione a lungo termine e management con profonda esperienza di mercato e sistema IT all’avanguardia.

Nel dettaglio delle valutazioni di S&P si leggono questi giudizi: Management con profonda conoscenza del settore e basso turnover; Crescita e diversificazione della base clienti; Risultati di raccolta che hanno raggiunto i 3,8 miliardi di euro tra il 2021 e il 2022 e Tecnologie e piattaforme IT all’avanguardia che facilitano e ottimizzano l’attività. Credit Network & Finance si è poi aggiudicata il giudizio “Strong” per la gestione e l'organizzazione grazie alla profonda esperienza del management, l'affidabilità dei controlli interni per le attività di riscossione, le funzioni HR adeguate alla complessità dell'organizzazione e un solido sistema informatico. S&P ha altresì riconosciuto l'outlook del ranking come STABILE, in quanto si ritiene che Credit Network & Finance continuerà anche in futuro a fornire un servizio per i prestiti e i crediti finanziari al consumo affidabile e trasparente. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto: non solo perchè una società di fama internazionale come S&P ha confermato un ottimo rating ma anche e soprattutto per le motivazioni fornite che ci rendono particolarmente orgogliosi” ha commentato Luigi Frascino, Presidente e fondatore di Credit Network & Finance. “Questo giudizio ci sprona ulteriormente a migliorare e a crescere, con l’obiettivo di fornire sempre un servizio trasparente e attento alle persone.” - (PRIMAPRESS)