Cosmetica farmacie: Unifarco, approvati i risultati 2022 con ricavi di Gruppo a 146,9 (+14,7%)

(PRIMAPRESS) - BELLUNO - Unifarco, azienda di produzione e distribuzione di prodotti cosmetici nella rete di farmacie chiude il bilancio 2022 con un ricavo consolidato di € 146,9 milioni, in crescita del 14,7% rispetto al 2021 e EBITDA consolidato a € 18,4 milioni, pari al 12,5% sui ricavi. Risultato di poco inferiore ai 19 milioni dell’esercizio precedente, influenzato in misura significativa da elementi che hanno tenuto presente rincari di non riversare interamente sui partner farmacisti l’aumento dei costi delle materie prime ma senza penalizzare i tradizionali standard qualitativi. Questi, in sintesi, i principali dati dell’esercizio 2022 di Unifarco, realtà leader in Italia nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione alle farmacie di prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici, dispositivi medici e make-up, con 6000 farmacie clienti (+ 400 a/a), di cui 663 Farmacie Specializzate, approvati dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Ernesto Riva. “I risultati conseguiti confermano ancora una volta la nostra capacità di reagire prontamente alle sfide, che ci ha già consentito in passato di superare situazioni particolarmente complesse” commenta Massimo Slaviero, Amministratore Delegato di Unifarco. “L’ottimo risultato in termini di fatturato consolidato rappresenta per noi l’importante conferma della fiducia che i farmacisti ripongono in Unifarco, e il forte apprezzamento verso la nostra offerta di prodotti e servizi per il benessere delle persone”. - (PRIMAPRESS)