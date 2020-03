Consob: da oggi e per tre mesi vietate le vendite dei titoli allo "scoperto" per evitare speculazioni finanziarie

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Consob, nella seduta di oggi 18 marzo, hs posto il divieto alle vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste. Le vendite allo scoperto sono le operazioni finanziarie di vendite di titoli non direttamente possedute dal venditore ma prese in prestito da altri aumentando, così, le speculazioni finanziarie. Il divieto della Consob è arrivato dopo il parere positivo dell’European Securities and Markets Autority (Esma). Questo provvedimento si applica per la prima volta a tutte le azioni negoziate e per un periodo che durerà tre mesi. Un tempo utile ad impedire che in piena crisi economica per gli effetti del coronavirus si producano forti speculazioni dei mercati. - (PRIMAPRESS)