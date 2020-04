Cgia Mestre: il labirinto della burocrazia che frena l'economia per oltre 57 mld di perdite

(PRIMAPRESS) - MESTRE - Quanto costa la burocrazia all’Italia? Un calcolo lo ha fatto la Cgia di Mestre e l’ha valutata intorno ai 57,2 mld di euro l'anno. E' questo l’importo che grava sulle imprese italiane per il cattivo funzionamento della macchina amministrativa del paese. Ad essere sotto accusa sono troppi decreti e il più delle volte "indecifrabili, come ad esempio il decreto liquidità” ed anche contraddittori. A 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” nessuna impresa è ancora riuscita a ottenere 1 euro di prestito". Duro il lavoro per commercialisti e consulenti del lavoro: le imprese "non sanno se e come possono slittare il pagamento delle tasse, come ricorrere alla Cig, quando verrà erogata". - (PRIMAPRESS)