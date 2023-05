Campari: un pool di banche sostiene un finanziamento a termine per obiettivi di sostenibilità del gruppo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il gruppo Davide Campari ha stipulato un contratto di finanziamento, con linee di credito sustainability-linked per il raggiungimento di obiettivi Esg (Environmental, social, and corporate governance) individuati dal gruppo, di 400 mln di euro e una linea di credito revolving di pari importo per un complessivo di 800 mln sostenuto da un pool di banche composto da BNL BNP Paribas S.p.A., Banco BPM S.p.A., Bank of America, BPER Banca S.p.A. - Corporate & Investment Banking, Coöperatieve Rabobank U.A, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano), Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A., in qualità di finanziatori iniziali, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di agente, Banco BPM S.p.A., Bank of America, BNP Paribas, Italian Branch, BPER Banca S.p.A. - Corporate & Investment Banking, Coöperatieve Rabobank U.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A. in qualità di mandated lead arranger, e BNP Paribas (Italian Branch) e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano), in qualità di ESG coordinator. - (PRIMAPRESS)