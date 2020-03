(PRIMAPRESS) - CHICAGO (USA) - Boeing punta a ottenere 60 mld di dollari di aiuti. Il colosso, in una nota, richiede il sostegno dal settore privato e da quello pubblico. "I fondi sosteranno l'industria dell'aviazione perché la liquidità concessa a Boeing sarà usata per i pagamenti ai fornitori", mette in evidenza la società. - (PRIMAPRESS)