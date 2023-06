Bilanci sostenibili, Mazzeo (EFRAG): "Dal 2026 anche le PMI saranno tenute a presentarlo ma ci sarà un periodo cuscinetto"

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La sfida per un’economia più sostenibile passa anche per il bilancio di sostenibilità delle aziende italiane ed europee. Per chi diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2026.Crisi climatica ed emissioni di Co2 sono argomenti sempre più attuali, il mondo non può più prescindere dalla sostenibilità della produzione industriale, obiettivo da raggiungere con molteplici mezzi e strumenti. Paolo Mazzeo manager di EFRAG, l’European Financial Reporting Advisory, è intervenuto alla presentazione del 3° Bilancio di Sostenibilità di TGroup Spa a Villa D’Angri a Napoli, nell’evento T-Sustainability in collaborazione con l’Università Parthenope dove ha illustrato le procedure per Il bilancio di sostenibilità, nato in ambito europeo per le grandi aziende quotate, ma che “nel 2026 diventerà obbligatorio anche per pmi italiane - ha detto Mazzeo - e si sta facendo sempre più largo il concetto che non è un onere maggiore per le medie imprese ma significa attrarre anche investimenti e avere maggiore appeal nei confronti di partner commerciali. Sarà un cammino graduale in cui il legislatore europeo ha previsto due anni cuscinetto per ottemperare agli obblighi delle nuove procedure di bilancio”. - (PRIMAPRESS)