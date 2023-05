Automotive: ALD completa l’acquisizione di LeasePlan per diventare uno dei big player della mobilità aziendale

(PRIMAPRESS) - MILANO - ALD Automotive ha completato l’acquisizione del 100% delle azioni del gruppo LeasePlan, una delle maggiori aziende nella gestione delle flotte e della mobilità aziendale, da un consorzio guidato da TDR Capital. "Questa acquisizione - come si legge in una nota dell'azienda - rappresenta una svolta trasformatrice in grado di posizionare il nuovo gruppo tra i leader globali nella mobilità sostenibile con una flotta totale gestita nel mondo di 3,3 milioni di veicoli. Unendo le forze, ALD Automotive e LeasePlan guideranno la strada verso una mobilità a zero emissioni e daranno forma alla trasformazione digitale del settore.

La nuova entità, nata dalla combinazione delle due aziende, farà leva su economie di scala e capacità complementari per rafforzare la propria competitività e garantire una crescita rilevante. A seguito del completamento di questa acquisizione, ALD Automotive e LeasePlan in Italia avvieranno il processo di integrazione in un'unica società, previa approvazione delle autorità competenti.

Per guidare lo sviluppo strategico in Italia, Tim Albertsen, CEO di ALD Automotive | LeasePlan, ha nominato Philippe Valigny - già Managing Director di ALD Automotive in Italia - Country Managing Director della nuova entità. Sarà affiancato da Alberto Viano, ex Managing Director di LeasePlan in Italia, che è stato nominato Deputy Country Managing Director. - (PRIMAPRESS)