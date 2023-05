Autogrill: riaperta da Dufry la possibilità di acquisto e scambio delle quote fino al 1º giugno

(PRIMAPRESS) - MILANO - È ripartita la riapertura per aderire all’offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Dufry sul 49,7% delle azioni Autogrill. Fino al 1° giugno gli azionisti di Autogrill avranno ancora la possibilità di partecipare, scegliendo se scambiare le proprie azioni con quelle di Dufry (1 azione Autogrill per 0,1583 azioni ordinarie Dufry) – direzione già presa da quasi il 99% degli azionisti aderenti –oppure procedere alla vendita al prezzo fisso di 6,33 euro ad azione.

Al termine del primo periodo di adesione, conclusosi il 18 maggio scorso, Dufry ha raggiunto l’87,28% del capitale sociale di Autogrill, avvicinandosi alla soglia del 90% che conduce, dopo la procedura di sell-out, al delisting della società, obiettivo che viene confermato con l’estensione dell’Offerta per ulteriori 5 giorni, dal 26 maggio al 1° giugno, con data di pagamento l’8 giugno 2023.

Con l'adesione alla proposta di concambio – preferita già nella prima fase dal 98,64% degli aderenti – gli investitori scelgono di partecipare al progetto industriale di integrazione che porterà alla nascita del più grande gruppo al mondo nel settore della travel experience. Obiettivo della nuova Dufry-Autogrill è infatti creare un leader internazionale da 14 miliardi di ricavi che si rivolge a 2,3 miliardi di viaggiatori globali. Dufry, infatti, è una società di viaggi di Basilea nata nel 1865.