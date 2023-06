Autogrill: l'offerta d'acquisto di Dufry salita al 94% del capitale sociale della società dei servizi di ristorazione autostradali

(PRIMAPRESS) - MILANO - Dufry, la società globale che si occupa di vendita di viaggi anche in aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, aveva lanciato un'offerta d'acquisto per le quote di Autogrill. In un comunicato la società di commercializzazione con sede a Basilea ha reso noto di aver raggiunto il 94% del capitale sociale di Autogrill, la multinazionale che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia. L'informazione è suffragata da UniCredit Bank, Milan Branch, quale intermediario incaricato della raccolta delle adesioni. - (PRIMAPRESS)