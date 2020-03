Alitalia: il decreto "Cura-Italia" salva la compagnia in una newco con un fondo da 600 milioni di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dire che la salvezza di Alitalia potrebbe passare dall’epidemia da coronavirus potrebbe apparire una forzatura ma è dura poterlo smentire. Nel testo del decreto “Cura-Italia” approvato ieri si è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

Tempi e modalità di costituzione della newco - si legge tra le righe del maxi-decreto - “sono disciplinate […] al fine di procedere in caso di necessità con la massima speditezza”, mentre è compito del commissario straordinario procedere alla “cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria (Alitalia – Società Aerea Italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa).

Per l’attuazione del progetto “è istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2020”, mentre poi sarà compito del Ministro dell’economia e delle finanze “stabilire di concerto con il ministro dello Sviluppo economico gli importi da destinare alle singole finalità”.

La storia della compagnia di bandiera è una delle più sanguinose per i contribuenti. Una rapporto di Mediobanca del 2015 registrava un periodo a cavallo tra gli anni '70 ed il 2008 che aveva registrato una spesa di 5,8 miliardi. In tempi più recenti il governo Gentiloni a fine 2017 aveva concesso un discusso prestito ponte di 900 milioni e con i governi più recenti sono stati erogati altri 400 milioni.