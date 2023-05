Acquisizione ITA, Spohr (Lufthansa): “La chiusura della transazione sarà per fine anno”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ita Airways è stata completamente ri- strutturata, onfigurata per essere una compagnia aerea competitiva da un punto di vista dei costi e non ha nessuna relazione e problematiche legate alla vecchia Alitalia". Così l'ad Lufthansa, Spohr all'indomani dell'acquisizione. "La chiusura della transazione è attesa a fine anno" La flotta salirà dagli attuali 66 velivoli a 94 entro il 2027, ha annunciato, "sarà omogenea, composta tutta di Airbus e sarà modernizzata. Gli aerei sono in leasing ora, in futuro ci sarà una quota di veicoli di proprietà". - (PRIMAPRESS)