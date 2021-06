Visco (Bankitalia): "Prematuro uno stop ai sostegni. L'incertezza della ripresa è ancora notevole"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'invito di ieri del governatore di Bankitalia alla prudenza sembra aver rinfocolato alcune posizioni nel dibattito interno della politica italiana circa la necessità di non alterare la fragile percezione di essere usciti dalla crisi provocata dalla pandemia grazie alla campagna vaccinale. "I rischi sono diventati più bilanciati ma l'incertezza sui tempi e la traiettoria della ripresa globale rimane considerevole". Così il governatore della Banca d'Italia, Visco,in chiusura della Institute of International Finance G20 Conference "L'outlook globale, sebbene migliorato, è diseguale tra le regioni del mondo", ha aggiunto, sottolineando l'impatto dei diversi ritmi delle campagne vaccinali tra economie avanzate ed emergenti. "Non siamo ancora fuori dal tunnel" ha concluso. "Prematuro stop sostegni". - (PRIMAPRESS)