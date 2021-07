Variante Delta, Lagarde (BCE): "E' un fattore di incertezza economico. Bisogna vaccinare velocemente"

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Il rischio che la variante Delta possa avere conseguenze anche per gli scenari economici è reale. "Se la variante Delta si diffonde rapidamente, è un fattore d'incertezza che agirebbe pesantemente sulla valutazione dei rischi" per gli scenari economici della Bce, ha detto la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Per ora, per la Bce, i rischi di scenario appaiono "bilanciati". Ma sulla valutatazione dei rischi conterà molto"il modo in cui reagiamo alla variante Delta, se riusciremo a vaccinare velocemente". - (PRIMAPRESS)