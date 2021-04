Usa, Federal Reserve: “Per tornare a livelli pre pandemia occorrono 8,4 mln di posti lavoro”

(PRIMAPRESS) - USA - "La ripresa dell'economia non è uniforme e non è completa e il tasso di disoccupazione resta elevato". Così il presidente della Fed (banca centrale Usa,ndr), Powell,dopo una due-giorni di riunione della 'Federal Reserve'. "8,4 milioni di nuovi posti di lavoro è il target per tornare ai livelli pre pandemia. Lontana la piena occupazione". La Fed lascia i tassi d'interesse fermi vicini allo zero. "Tollereremo una inflazione sopra il 2% per un periodo", dice. "Il sistema bancario è solido", assicura e "non c'è bolla immobiliare". - (PRIMAPRESS)