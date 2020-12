Unione Europea e Cina, il via ad accordi economici e investimenti. Dombrovskis: "E' una pietra miliare"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Unione Europea e Cina hanno spinto sull'acceleratore per chiudere lo storico accordo sugli investimenti e dare un segnale forte all'economia alla fine di un 2020 penalizzato fortemente dalla crisi innescata dalla pandemia da Covid. Ci sono voluti 7 anni di negoziati tormentati da questioni delicate come quella dei diritti umani. Daremo "il via a un nuovo inizio nel 2021",ha detto il presidente,Xi JinPing. "Un passo fondamentale, una pietra miliare",ha commentato il responsabile europeo del Commercio,Dombrovskis.Tuttavia, osservano da Amnesty International, molti dei diritti fondamentali richiesti dall'Ue non si sono ancora risolti come i recenti casi degli arresti della blogger che aveva documentato quanto accadeva a Whuan durante il picco della pandemia o ancora l'ennesimo arresto dell'editore Jimmy Lai ad Hong Kong. - (PRIMAPRESS)