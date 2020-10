Un bond a 7 anni di Campari Group ha attirato investitori in UK, Germania, Svizzera e Francia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Gruppo Campari Milano ha completato con il collocamento di un prestito (euro) obbligazionario senza rating di durata pari a 7 anni sul mercato pubblico. L’emissione, rivolta ai soli investitori istituzionali si è espressa con un’offerta nominale pari a €550 milioni e paga una cedola annua fissa del 1,25%. Il rendimento lordo a scadenza è pari al 1,2860% mentre il prezzo di emissione è pari al 99,76% e il differenziale rispetto al midswap è pari a 165 punti base. Il prestito obbligazionario scade il 6 ottobre 2027 ed è caratterizzato da tagli di €100.000 e multipli integrali di €1.000 fino a €199.000 inclusi. È stata presentata domanda per l'ammissione delle obbligazioni a quotazione sul Listino Ufficiale e alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il regolamento è previsto martedì, 6 ottobre 2020. A seguito della forte domanda pervenuta, con adesioni totali pari a un controvalore di circa €2,1 miliardi, oltre 4 volte superiori all’ammontare richiesto, l’offerta iniziale di €500 milioni è stata incrementata a €550 milioni. L’operazione di Campari Group ha attratto investitori in Regno Unito, Italia, Germania, Svizzera e Francia. Dalla sua emissione inaugurale nel 2009, Campari Group ha raccolto complessivamente fondi per €2,3 miliardi, includendo l'emissione odierna, nel mercato degli Eurobond senza rating, a riconferma del suo rapporto positivo e duraturo con il mercato dei capitali del debito. “In un periodo caratterizzato da volatilità macroeconomica a livello globale dovuta all'emergenza COVID-19 - ha sostenuto Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer - l’emissione è stata di grande successo. Ancora una volta, l’offerta ha raccolto un forte interesse da parte di investitori internazionali di elevata qualità, riflettendo l’elevato profilo finanziario e di business di Campari Group e la sua forte credibilità nei mercati dei capitali. Con questa operazione, Campari Group fa il suo ritorno con successo sul mercato degli Eurobond senza rating, a condizioni più favorevoli rispetto alle precedenti emissioni di debito, conseguendo un allungamento del profilo di scadenza del debito complessivo e un abbassamento del costo medio del debito lordo”. - (PRIMAPRESS)