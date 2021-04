Treu (Cnel): "Sostegno più forte all'occupazione. Preoccupanti ritardi per il Recovery Fund"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Serve un sostegno più forte alla crescita dell'occupazione, motore dello sviluppo, per portarla ai livelli europei" e "misure più incisive per contrastare la povertà". Così il presidente del Cnel,Treu,in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato."Avviare subito una riforma del fisco organica che comprenda una più decisa lotta all' evasione", invita."Preoccupa la carenza di indicazioni e scadenze precise per l'attuazione delle riforme,necessario completamento del Pnrr". - (PRIMAPRESS)