Telepass Spa (Atlatia) entra nel mercato bulgaro con l'assistenza dello studio legale CMS

(PRIMAPRESS) - ROMA – Telepass S.p.A. l’azienda italiana di Atlantia che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano e extraurbano basati su app, entra nel mercato bulgaro. A curare l’espansione di Telepass in Bulgaria sarà lo studio legale Cms così come era accaduto per il lancio in Germania, Svizzera ed Ungheria.L’operazione sancisce l’espansione di Telepass in Bulgaria nel settore dei mezzi pesanti e l’ulteriore affermazione del brand in Europa, portando a 14 il numero dei Paesi europei coperti dal servizio di telepedaggio SAT offerto da Telepass.

Il team di CMS in Italia che ha coadiuvato il Legal Department di Telepass - guidato dall’Avv. Daniele Ciccolo - è stato coordinato dal Partner Avv. Italo de Feo e dal Counsel Avv. Matia Campo, affiancati nell’operazione dal team di CMS in Bulgaria. - (PRIMAPRESS)