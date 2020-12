Tarallo (Unirima): “Modificare il sistema di tassazione per non affossare sul nascere l’economia circolare”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Stop alla TARI e adeguamento del sistema di tassazione sui rifiuti alle disposizioni introdotte dal Testo Unico Ambientale con il recepimento della Direttive Europee. È quanto chiede da UNIRIMA, l’Unione Nazionale delle Imprese del Recupero e Riciclo Maceri, con un appello alle forze politiche al fine di non vanificare le importanti novità introdotte con il recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare in materia di detassazione. “Se non si procede subito alla modifica del sistema di tassazione, si rischia di affossare l’intero sistema dell’Economia Circolare” dichiara il Presidente di Unirima, Giuliano Tarallo. - (PRIMAPRESS)