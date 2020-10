Sostegno aziende al Sud: via libera dell'UE al piano "Italia" da 1,5 mld di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Via libera della Commissione Ue allo schema italiano da 1,5 mld di euro di sostegno alle aziende del Sud Italia colpite dall'epidemia Covid. L'obiettivo è ridurre il costo del lavoro, preservando il livello occupazionale. Lo schema consiste in vantaggi fiscali per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2020,concessi ad aziende private-escluse le agricole e finanziarie-che operano in Abruzzo,Basilicata,Calabria,Campania,Molise,Puglia,Sardegna e Sicilia, dove il Pil regionale pro capite è al di sotto del 90% della media Ue. - (PRIMAPRESS)