Six Senses, il brand "experience" del gruppo thailandese IHG apre in Italia due nuovi hotel a Roma e Perugia

ROMA - Progetti di espansione per la catena di hotel e resort di lusso Six Senses. Nel 2021, la catena che fa capo a Intercontinental Hotels Group pianifica 5 aperture, di cui una in Italia, a Roma. Si tratta di un debutto nella Penisola per il gruppo thailandese, che aprirà un hotel in un edifico di via Del Corso risalente al XVIII secolo e dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco. La notizia è riferita da Luxurytraveladvisor.com, che aggiunge le caratteristiche della struttura: 95 camere e suite, una Six Senses spa, un ristorante, un cortile con giardino esterno e una terrazza panoramica con vista a 360 gradi sulla città. Nel 2023, invece, sarà l'Umbria ad ospitare l'apertura del resort Six Senses Antognolla, nei pressi del campo digolf a 18 buche del borgo perugino: 71 camere all'interno di un castello in un contesto rurale, tra ulivi, vigne e colline, a cui si aggiungono 79 ville e appartamenti, con un'offerta wellness di alta gamma con una scuola di cucina e una fattoria biologica.