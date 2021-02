Settore tessile alla prova della Milano Fashion Week. Pella (FI): "Persi 2 miliardi nel 2020. Occorrono misure a sostegno"

(PRIMAPRESS) - MILANO - In una Milano ancora colpita dai numeri del Covid-19 ma che faticosamente sta tentando di riprendere la sua normalità, si aprirà il prossimo 23 febbraio la Fashion Week, la settimana dedicata alla moda e che farà il punto sui mercati. Intanto la piattaforma del settore tessile, Milano Unica, segna per il 2020 una contrazione del -27,4%, pari a circa 2 miliardi di euro, confermando le preoccupazioni e le previsioni espresse nei mesi scorsi dalle imprese di uno dei settori più significativi del Made in Italy.

"C'è anche un significatico raffreddamento della domanda interna ed estera (export 1,1 mld in meno del 2019). Le stime, che hanno purtroppo trovato conferma nei dati resi pubblici, testimoniano un crollo senza precedenti che necessita di proporzionate misure di sostegno senza precedenti". A commentare lo scenario è Roberto Pella, Componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera - Per questa ragione chiedo che MISE e MEF che procedano, con assoluta priorità, ai decreti attuativi previsti in attuazione alla Legge di Bilancio 2021 per tutelare il settore e rilanciare, attraverso percorsi di formazione e innovazione, un asset strategico del nostro Paese che, come tessitura, concorre al 12,3% del fatturato di filiera. Inoltre, essendo in scadenza le misure legate al blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione, é essenziale che tali ammortizzatori siano prorogati in maniera selettiva, per settori, come il tessile, che abbiano certificato un calo tra il 25% e il 30% e la cui ripresa é, evidentemente, connessa alla stagionalità del prodotto". - (PRIMAPRESS)