Ristori Operatori Turistici: da Bruxelles arriva il fondo di 625 mln per il sostegno di Stato alle categorie colpite

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La Commissione europea ha approvato il regime italiano di 625 milioni di euro a sostegno (il famoso ristoro a fondo perduto) degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio in Italia colpiti dalla pandemia di Covid-19. Il regime è stato approvato nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19.La disponibilità dei fondi entrerà in possesso dell'Italia e potranno essere elargiti con velocità per evitare la chiusura a molte aziende che sono già con un contenzioso aperto con le proprie banche. La parte dell’Unione Europea è stata fatta ora si attende quella del Governo per rendere immediata l’operazione “Ristoro”. - (PRIMAPRESS)