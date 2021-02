Rating assicurazioni: la società del Gruppo Relyens, Sham ottiene il livello A con outlook "stabile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’agenzia di rating AM Best, specializzata nel riconoscimento della solidità finanziaria delle assicurazioni, ha conferma anche quest’anno alla società di mutua assicurazione Sham, a capo del gruppo Relyens, il rating di solidità finanziaria (Financial Strength Rating) e di credito emittente (Issuer Credit Ratings) al livello “A- (Eccellente), outlook stabile”. Un risultato di cui beneficia l’intero gruppo Relyens, che ha visto rafforzare la sua strategia e il suo posizionamento in qualità di società europea di riferimento nel settore assicurazioni e gestione rischi presso gli operatori sanitari e territoriali. La trasformazione del modello, la diversificazione delle attività, dei rischi e dei clienti contribuiscono a mettere in sicurezza le attività degli assicurati e tutelare coloro che sono al servizio di pazienti e cittadini. Per AM Best il rating riflette la solidità del bilancio finanziario di Sham, caratterizzato da un livello di patrimonializzazione perfettamente adeguato ai rischi e da un portafoglio investimenti di qualità, gestito in maniera prudente. - (PRIMAPRESS)