Rapporto Svimez 2020: il Mezzogiorno ha perso 280 mila posti di lavoro. Conte: a Napoli nascerà un polo Agritech

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Rapporto Svimez 2020 scatta una fotografia impietosa dell’economia del Mezzogiorno con una crisi galoppante. Il Sud Italia ha perso 280 mila posti di lavoro con donne e giovani più penalizzati. Ma la crisi sembra spandersi come una macchia d’olio anche nelle regioni da sempre considerate operose come il Veneto che fa registrare un 12,4% di perdita forza lavoro per poi toccare anche l’Emilia Romagna (-11,4%) e il Piemonte (-11,3%).

Il premier Giuseppe Conte intervenuto alla presentazione del rapporto "L'economia e la società del Mezzogiorno” ha sottolineato: ”La crisi da Covid al Sud diventa vera emergenza sociale” e poi annuncia che a Napoli ci sarà un polo Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare” e sul fronte grande industria : ”Stiamo definendo l'accordo con Arcelor Mittal per completare il progetto di investimento per l'Ex Ilva di Taranto", con un accordo di "partenariato pubblico-privato" e un "piano articolato per rilanciare il cantiere Taranto",verso la transizione energetica. - (PRIMAPRESS)