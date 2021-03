Rapporto Confindustria Ancma: le eBike volano a +44% spinte dagli incentivi e dalla pandemia

(PRIMAPRESS) - MILANO – Secondo le stime diffuse stamane da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il 2020 è stato un anno da record: crescono le bici tradizionali (+14% sul 2019) con 1.730.000 pezzi acquistati e volano le eBike, che si fermano a 280mila, ma fanno segnare un robusto + 44% rispetto all’anno precedente. Numeri questi che portano a 2.010.000 (+17%) il totale delle biciclette vendute durante i mesi così duramente segnati dalla diffusione del Covid-19. Le ragioni del successo trovano radici in qualche modo anche nelle conseguenze della pandemia con le misure che hanno impedito la mobilità pesante e implicitamente favorito quella sostenibile. Il presidente di ANCMA Paolo Magri, sottolinea come uno dei fattori sia stato anche nel desiderio di libertà e benessere” che ha visto il ritorno in sella degli italiani. Ma il successo del mercato fa i conti anche con l’introduzione del bonus mobilità governativo, che - secondo ANCMA - “ha contribuito a sostenere in modo rilevante una domanda, che comunque seguiva un trend di crescita positivo già prima dell’operatività degli incentivi”. - (PRIMAPRESS)