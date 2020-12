Polo tessile di Biella: approvato un emendamento di sostegno per il triennio 2021-2023 di 5 mln di euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un emendamento a sostegno dell’industria tessile biellese per il triennio 2021-2023, una dei poli di riferimento per il settore moda, si vedrà stanziare 5 milioni di euro per rispondere alla crisi creato dall’emergenza sanitaria. “E’ un risultato di grandissima rilevanza - ha detto Roberto Pella (FI), membro della Commissione Bilancio della Camera e firmatario dell’emendamento - per il quale ringrazio la Presidente Gelmini e tutti i Colleghi del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente della Commissione Bilancio che hanno sostenuto, insieme agli altri membri e al Governo l’approvazione unanime di questo provvedimento rivolto ad un comparto di grande prestigio per il Made in Italy impegnato nella ricerca e sviluppo di nuovi materiali”. - (PRIMAPRESS)